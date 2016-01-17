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    ​На сайте посольства России в Израиле разместили флаг Азербайджана

    Пресс-секретарь посольства: Действительно, сайт посольства сейчас не работает

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Турецкие хакеры атаковали официальный сайт посольства России в Израиле и разместили на главной странице российского посольства фото с флагами различных стран тюркского мира, включая Турцию и Азербайджан.

    Как передает Report, в Facebook хакерской группы из Турции Börteçine Siber Tim размещено сообщение о взломе сайта посольства.

    «Действительно, сайт посольства сейчас не работает. Сотрудник, который занимается ведением сайта, вместе с провайдерами сейчас ведут работу по восстановлению его работы. Однако причины, по которым это произошло, неизвестны», — сказал «Интерфаксу» пресс-секретарь посольства РФ в Израиле Евгений Пискунов.

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