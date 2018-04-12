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    На рынке в Барде произошел пожар, сгорели два кафе

    Барда. 12 апреля. REPORT.AZ/ На рынке в Бардинском районе произошел пожар.

    Как сообщает карабахское бюро Report, пожар начался в одном из кафе на территории скотного рынка в селе Алпоут. За короткое время огонь перекинулся на расположенное рядом другое кафе. В результате оба кафе полностью сгорели и пришли в негодное состояние.

    На место происшествия привлечены пожарные, пожар потушен.

    Расследуются причины пожара и нанесенный предпринимателям ущерб.

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