На рынке в Барде произошел пожар, сгорели два кафе

Барда. 12 апреля. REPORT.AZ/ На рынке в Бардинском районе произошел пожар.

Как сообщает карабахское бюро Report, пожар начался в одном из кафе на территории скотного рынка в селе Алпоут. За короткое время огонь перекинулся на расположенное рядом другое кафе. В результате оба кафе полностью сгорели и пришли в негодное состояние.

На место происшествия привлечены пожарные, пожар потушен.

Расследуются причины пожара и нанесенный предпринимателям ущерб.