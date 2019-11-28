На российско-азербайджанской границе проведена операция, задержаны 69 человек

Согласно договоренности между министерствами внутренних дел Азербайджанской Республики и Российской Федерации, с 18 по 23 ноября текущего года на территории приграничных районов двух стран были проведены оперативно-розыскные и профилактические мероприятия под условным названием "Граница".

Как передает Report, в результате мероприятий, охвативших приграничные районы Республики Дагестан Российской Федерации, а также Гусарский, Губинский, Хачмазский, Загатальский, Шекинский, Балакенский, Габалинский, Гахский и Огузский районы нашей страны, правоохранительными органами были задержаны 69 разыскиваемых лиц, в том числе 25 за совершение различных преступлений (22 по РФ), 44 должника, 8 пропавших без вести лиц были переданы семьям.

В целом было изъято 117 единиц незаконно хранимого оружия.

Подобные совместные комплексные оперативно-розыскные мероприятия планируется проводить и в будущем.