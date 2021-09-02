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На разбившего входную дверь бакинской поликлиники завели уголовное дело

На разбившего входную дверь бакинской поликлиники завели уголовное дело На основании обращения Министерства здравоохранения Азербайджана проведено разбирательство в связи с инцидентом, произошедшим 31 августа около 18:00 в городской поликлинике №7 Хатаинского района Баку.
Происшествия
2 сентября 2021 г. 12:38
На разбившего входную дверь бакинской поликлиники завели уголовное дело

На основании обращения Министерства здравоохранения Азербайджана проведено разбирательство в связи с инцидентом, произошедшим 31 августа около 18:00 в городской поликлинике №7 Хатаинского района Баку.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, в ходе разбирательств было установлено, что Агаев Джейхун Тофиг оглу, ожидавший очереди на вакцинацию, сломал стекло в двери поликлиники и вместе с супругой Агаевой Реной Гахраман гызы ворвался в здание, использовал нецензурные выражения в адрес персонала медучреждения, применил физическое насилие в отношении заведующей терапевтическим отделением Афет Азимовой, участкового врача Айнур Мамедовой и врача Гюнель Нуриевой, нанеся им телесные повреждения.

По факту в Хатаинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 221.1 (хулиганство) Уголовного кодекса АР, следствие ведется в районном управлении полиции.

По делу назначены соответствующие экспертизы, опрошены свидетели и выполнены другие необходимые процессуальные действия.

В настоящее время в рамках уголовного дела продолжаются следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda poliklinikanın şüşəsinin sındırılması ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

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