На капитальный ремонт многоквартирных зданий в городе Хырдалан выделено 3 млн манатов

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту многоквартирных зданий в городе Хырдалан.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в результате исполнения государственных программ социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в Абшеронском районе был реализован ряд важных социально направленных инфраструктурных проектов, в том числе построены отвечающий самым современным требованиям Олимпийский спортивный комплекс, Площадь флага, Детско-юношеская шахматная школа, Хырдаланская городская детская музыкальная школа, два 105-квартирных жилых здания для инвалидов и семей шехидов, капитально отремонтирован Центр культуры, сданы в эксплуатацию учебные заведения и другие объекты, созданы крупные промышленные и перерабатывающие предприятия, открыто более 37 тысяч рабочих мест, реконструированы 7 автомобильных дорог, охватывающих все населенные пункты района, проделана широкомасштабная работа по благоустройству и созиданию.

В целях выплаты подрядным организациям необходимого аванса для начала капитального ремонта 23 многоквартирных зданий в городе Хырдалан из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти Абшеронского района выделено 3 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.