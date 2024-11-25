На дороге Баку-Газах произошла цепная авария, есть пострадавшие

На дороге Баку-Газах произошла цепная авария, в котором пострадало 5 человек.

На дороге Баку-Газах произошла цепная авария, в котором пострадало 5 человек.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент произошел на участке дороги Баку-Газах, проходящем через село Падар Гаджигабульского района.

В результате столкновения микроавтобуса марки Mercedes, легковых автомобилей Toyota, Fiat и Opel пятеро получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в Центральную больницу Кюрдамирского района, где находятся под наблюдением врачей.

По факту ведется расследование.



