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На дороге Баку-Газах произошла цепная авария, есть пострадавшие

На дороге Баку-Газах произошла цепная авария, есть пострадавшие На дороге Баку-Газах произошла цепная авария, в котором пострадало 5 человек.
Происшествия
25 ноября 2024 г. 20:45
На дороге Баку-Газах произошла цепная авария, есть пострадавшие

На дороге Баку-Газах произошла цепная авария, в котором пострадало 5 человек.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент произошел на участке дороги Баку-Газах, проходящем через село Падар Гаджигабульского района.

В результате столкновения микроавтобуса марки Mercedes, легковых автомобилей Toyota, Fiat и Opel пятеро получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в Центральную больницу Кюрдамирского района, где находятся под наблюдением врачей.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоBakı-Qazax yolunda baş verən qəzada xəsarət alanların sayı 5-ə çatıb - YENİLƏNİB

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