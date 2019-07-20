​На дорогах Баку вступил в силу запрет на движение по желтым полосам

В связи с проведением в Баку XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "Баку-2019" на некоторых улицах и проспектах столицы вступил в силу запрет на движение по желтым полосам.

Как сообщает Report, запрет действителен с 00:00 ночи 20 июля по 24:00 28 июля.

В этот период движение по жёлтым полосам будет разрешено только специальным транспортным средствам.

Начальник отделения Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов призвал водителей не двигаться по жёлтым полосам на период введенного запрета: "Во избежание плотности потока и возникновения пробок в Баку мы просим водителей воспользоваться общественным транспортом".

По словам В.Асадова, в период проведения фестиваля дорожная полиция будет работать в усиленном режиме, повысится контроль в местах проведения соревнований.

Напомним, что нанесенные на улицах и проспектах столицы - Зии Буньядова, Гара Гараева, Нефтчиляр, Ататюрка, Х.Алескерова, Азадлыг, З.Алиевой, Тбилисском, Московском, У.Гаджибекова, Р.Исмалова и др. автополосы желтого цвета со специальными указателями контролируются камерами видеонаблюдения.