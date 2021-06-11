На сотрудников двух компаний заведено уголовное дело из-за поддельных медсправок на COVID-19

Возбуждено уголовное дело по факту подделки медицинских справок о результатах теста на COVID-19.

Возбуждено уголовное дело по факту подделки медицинских справок о результатах теста на COVID-19.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

"В СМИ распространилась информация о том, что медицинские справки о результатах теста на коронавирус, выданные пассажирам авиарейса Гянджа-Санкт-Петербург в клиниках Leyla Medical Center и Oxygen, являются поддельными.

В ходе расследования, проведенного прокуратурой, было установлено, что должностные лица ООО "ƏSR" и "Arkan Tour", злоупотребив своими полномочиями, в целях организации поездки 96 лиц в город Санкт-Петербург Российской Федерации, без ведома клиник Oxygen и Leyla Medical Center выдали этим лицам фальшивые справки от имени этих медучреждений за определенную денежную плату.

В отношении должностных лиц "ƏSR" и "Arkan Tour" возбуждены уголовные дела по статьям 308.1 и 320.1 УК Азербайджана. Следствие по делу продолжается", - отметили в пресс-службе ведомства.