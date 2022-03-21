На автодороге Джалилабад-Ярдымлы восстановлено движение

На автомобильной дороге Джалилабад-Ярдымлы восстановлено движение.

На автомобильной дороге Джалилабад-Ярдымлы восстановлено движение.

Как передает аранское бюро Report, на очистку дороги Джалилабад-Ярдымлы, закрытую с сегодняшнего утра из-за сильного снегопада, были привлечены 4 бульдозера, 4 грейдера и другая техника.

В исполнительной власти Джалилабадского района Report сообщили, что в результате беспрерывного снегопада в течение двух дней прервалась связь с 14 жилыми пунктами, пользующимися дорогой Джалилабад-Ярдымлы.

Автодорога уже очищена от снега, восстановлено передвижение транспортных средств.

Также восстановлено электроснабжение обесточенных жилых пунктов.