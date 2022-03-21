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На автодороге Джалилабад-Ярдымлы восстановлено движение

На автодороге Джалилабад-Ярдымлы восстановлено движение На автомобильной дороге Джалилабад-Ярдымлы восстановлено движение.
Происшествия
21 марта 2022 г. 13:27
На автодороге Джалилабад-Ярдымлы восстановлено движение

На автомобильной дороге Джалилабад-Ярдымлы восстановлено движение.

Как передает аранское бюро Report, на очистку дороги Джалилабад-Ярдымлы, закрытую с сегодняшнего утра из-за сильного снегопада, были привлечены 4 бульдозера, 4 грейдера и другая техника.

В исполнительной власти Джалилабадского района Report сообщили, что в результате беспрерывного снегопада в течение двух дней прервалась связь с 14 жилыми пунктами, пользующимися дорогой Джалилабад-Ярдымлы.

Автодорога уже очищена от снега, восстановлено передвижение транспортных средств.

Также восстановлено электроснабжение обесточенных жилых пунктов.

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Версия на азербайджанском языке Cəlilabad-Yardımlı avtomobil yolunda hərəkət bərpa edilib

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