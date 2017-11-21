На Абшероне умерла роженица потерявшая ребенка и впавшая в кому после родов - ВИДЕО

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ На Абшероне скончалась роженица, которая после родов потеряла ребенка.

Как передает Report, инцидент произошел в центральной больнице Абшеронского района в городе Хырдалан.

Так, в родовом отделении больницы роженица Айтадж Тапдыглы 1995 г.р. после неудачных родов впала в кому. Однако, сегодня в дневные часы девушка умерла, так и не выйдя из комы.

Тело женщины отправлено в объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. По факту ведется следствие.