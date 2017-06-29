На Абшероне сотрудники полиции спасли от смерти двух раненых - ФОТО - ВИДЕО

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Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ На Абшероне двое мужчин получили ножевые ранения, сотрудники полиции спасли их от смерти.

Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано в поселке Масазыр.

Так, Тофик Васиф оглу Садыгов 1978 г.р и Афган Раджаб оглу Зейналлы 1996 г.р. поспорили со своим знакомым напротив одного из магазинов, расположенных в поселке. Спор привел к драке.

Во время происшествия оба, получив несколько ножевых ранений, упали на обочину автомобильной дороги. Они потеряли много крови. Оказавшиеся поблизости сотрудники ДПС Абшеронского районного управления полиции по поселку Масазыр, посчитав, что машина скорой помощи приедет поздно, на служебном автомобиле доставили раненых в Клинический медицинский центр № 1.

Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

По факту в Абшеронском районном управлении полиции проводится расследование.