На Абшероне молодую девушку убили в отеле - ОБНОВЛЕНО

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел (МВД) распространило информацию в связи с убийством в отеле Oskar в Абшеронском районе столицы.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 23 сентября поступила информация о том, что в отеле на территории села Фатмаи Абшеронского района обнаружено тело жительницы Уджарского района Айсель Оруджевой, убитой ножом.

В связи с этим сотрудниками органов полиции и прокуратуры района незамедлительно были проведены соответствующие мероприятия.

В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий, по "горячим следам" был установлен и задержан подозреваемый в совершении убийства на почве конфликта житель Кюрдамирского района, ранее судимый за попытку умышленного убийства Нариман Алиев.

По факту возбуждено уголовное дело.

*** 12:21

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе в отеле совершено убийство.

Как сообщает Report, в отеле Oskar 35-летний Нариман Алиев нанес смертельные ножевые ранения 21-летней Айсель Оруджевой.

По факту в Абшеронской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.