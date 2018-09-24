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    На Абшероне молодую девушку убили в отеле - ОБНОВЛЕНО

    По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел (МВД) распространило информацию в связи с убийством в отеле Oskar в Абшеронском районе столицы.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 23 сентября поступила информация о том, что в отеле на территории села Фатмаи Абшеронского района обнаружено тело жительницы Уджарского района Айсель Оруджевой, убитой ножом.

    В связи с этим сотрудниками органов полиции и прокуратуры  района незамедлительно были проведены соответствующие мероприятия.

    В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий, по "горячим следам" был установлен и задержан подозреваемый в совершении убийства на почве конфликта житель Кюрдамирского района, ранее судимый за попытку умышленного убийства Нариман Алиев.

    По факту возбуждено уголовное дело. 

    *** 12:21 

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе в отеле совершено убийство.

    Как сообщает Report, в отеле Oskar 35-летний Нариман Алиев нанес смертельные ножевые ранения 21-летней Айсель Оруджевой. 

    По факту в Абшеронской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело. 

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