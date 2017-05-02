На Абшероне бандиты совершили разбойное нападение на дом, избили и ограбили 64-летнюю женщину

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Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ На Абшероне неизвестные совершили нападение на дом, ограбив хозяйку.

Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Масазыр по адресу улица Абдуллы Шаига, 71.

Двое неизвестных постучались в дом, представившись хозяйке мастерами из соседнего дома.

Когда хозяйка дома, 64-летняя Аббасова Дурдана Аббас гызы открыла дверь, они ворвались в дом и избили ее. Затем бандиты связали ее и начали обыскивать дом. Преступники украли из дома 400 манатов, вставную челюсть хозяйки, мобильный телефон и серебряные украшения.

По факту ведется расследование.