МВД: Заведены уголовные дела в отношении 32 больных ковидом

Продолжаются контрольно-профилактические мероприятия в целях предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.
15 декабря сотрудники полиции и Внутренних войск задержали 49 коронавирусных пациентов, вопреки требованиям карантина, покинувших места проживания, где они проходили лечение.
В отношении 32 нарушителей возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) Уголовного кодекса Азербайджана.