МВД: Заведены уголовные дела в отношении 32 больных ковидом

Сотрудники полиции и Внутренних войск задержали 49 коронавирусных пациентов

Продолжаются контрольно-профилактические мероприятия в целях предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

15 декабря сотрудники полиции и Внутренних войск задержали 49 коронавирусных пациентов, вопреки требованиям карантина, покинувших места проживания, где они проходили лечение.

В отношении 32 нарушителей возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) Уголовного кодекса Азербайджана.