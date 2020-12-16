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МВД: Заведены уголовные дела в отношении 32 больных ковидом

МВД: Заведены уголовные дела в отношении 32 больных ковидом Сотрудники полиции и Внутренних войск задержали 49 коронавирусных пациентов
Происшествия
16 декабря 2020 г. 11:46
МВД: Заведены уголовные дела в отношении 32 больных ковидом
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Продолжаются контрольно-профилактические мероприятия в целях предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

15 декабря сотрудники полиции и Внутренних войск задержали 49 коронавирусных пациентов, вопреки требованиям карантина, покинувших места проживания, где они проходили лечение.

В отношении 32 нарушителей возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) Уголовного кодекса Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Dünən 32 koronavirus xəstəsinə cinayət işi başlanılıb

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