МВД Азербайджана задержало 11 занимавшихся незаконной охотой человек

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Министерства внутренних дел и Экологии и природных ресурсов осуществляют периодические мероприятия, направленные на пресечение случаев нарушения правил экологической безопасности, экологических преступлений, профилактику административных правонарушений, охрану окружающей среды.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Как сообщили в министерстве, за 9 месяцев этого года сотрудниками городских и районных органов полиции были приняты административные меры в отношении 69 занимавшихся незаконной охотой человек, нарушивших требования ст. 272 (охрана рыбных и других водных ресурсов или же нарушение правил охоты) Кодекса об административных правонарушениях.

В результате проведенных Главным управлением общественной безопасности в первой декаде октября мероприятий в Саатлы, Хызы, Биласуваре, Имишли, Агджабеди за нарушение правил охоты, перевозку и хранение гражданского оружия были задержаны 11 человек, у 5 из которых были обнаружены незаконно отстрелянные дикие птицы и 11 единиц незарегистрированных охотничьих ружей различной марки.

Нарушители были привлечены к административной ответственности.

Мероприятия в данном направлении продолжаются.