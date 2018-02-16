МВД: За минувший день по подозрению в совершении преступления задержаны 29 человек

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Органами внутренних дел республики за день зафиксировано 112 фактов преступлений.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 23 из них были раскрыты по "горячим следам".

Задержаны и переданы по назначению 26 находящихся в розыске лиц.

На автомобильных дорогах республики произошло 1 дорожно-транспортное происшествие, в результате 1 человек погиб.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 7 фактов, связанных с наркотиками и 2 факта незаконного хранения оружия.

По подозрению в совершении преступления задержаны 29 человек.