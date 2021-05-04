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МВД: За день задержаны 4 больных коронавирусом

МВД: За день задержаны 4 больных коронавирусом Сотрудники полиции провели с ними разъяснительную беседу
Происшествия
4 мая 2021 г. 11:08
МВД: За день задержаны 4 больных коронавирусом
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3 мая сотрудники органов внутренних дел выявили и задержали в общественных местах 4 больных коронавирусом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД).

Сотрудники полиции провели с ними разъяснительную беседу. В отношении одного нарушителя возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного Кодекса Азербайджана.

"Еще раз призываем граждан строго соблюдать все требования и запреты, вытекающие из особого карантинного режима", - отмечается в сообщении ведомства.

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Версия на азербайджанском языке Bir gündə daha 4 koronavirus xəstəsi saxlanıldı

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