МВД: За день задержаны 4 больных коронавирусом

Сотрудники полиции провели с ними разъяснительную беседу

3 мая сотрудники органов внутренних дел выявили и задержали в общественных местах 4 больных коронавирусом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД).

Сотрудники полиции провели с ними разъяснительную беседу. В отношении одного нарушителя возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного Кодекса Азербайджана.

"Еще раз призываем граждан строго соблюдать все требования и запреты, вытекающие из особого карантинного режима", - отмечается в сообщении ведомства.