МВД выразило отношение к попытке несогласованной акции перед зданием ЦИК

В Баку пресечена несогласованная акция перед зданием Центральной избирательной комиссии.

Как сообщил "Report" начальник пресс-службы МВД полковник Эхсан Захидов, сегодня с 18:00 группа лиц пыталась провести несогласованную акцию перед зданием ЦИК.

"Несмотря на то что сотрудники ЦИК в течение двух часов проводили с ними разъяснительные беседы, эти лица продолжили свои незаконные действия.

Затем представители ЦИК, обратившись в территориальный орган полиции, попросили пресечь несогласованную акцию.

Прибывшие сотрудники полиции потребовали у участников акции соблюдать правопорядок и разойтись. Участники акции проигнорировали законные требования и предупреждение полиции.

Полиция, предотвратив незаконную акцию, удалила с территории ее участников. За оказание сопротивления полиции задержан один участник акции. В настоящее время проводится разбирательство, по итогам которого вопросу будет дана правовая оценка".

Э.Захидов также отметил, что пострадавших в результате происшествия нет.