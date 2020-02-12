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МВД выразило отношение к попытке несогласованной акции перед зданием ЦИК

МВД выразило отношение к попытке несогласованной акции перед зданием Ц

В Баку пресечена несогласованная акция перед зданием Центральной избирательной комиссии.

Как сообщил "Report" начальник пресс-службы МВД полковник Эхсан Захидов, сегодня с 18:00 группа лиц пыталась провести несогласованную акцию перед зданием ЦИК.

"Несмотря на то что сотрудники ЦИК в течение двух часов проводили с ними разъяснительные беседы, эти лица продолжили свои незаконные действия. 

Затем представители ЦИК, обратившись в территориальный орган полиции, попросили пресечь несогласованную акцию. 

Прибывшие сотрудники полиции потребовали у участников акции соблюдать правопорядок и разойтись. Участники акции проигнорировали законные требования и предупреждение полиции. 

Полиция, предотвратив незаконную акцию, удалила с территории ее участников. За оказание сопротивления полиции задержан один участник акции. В настоящее время проводится разбирательство, по итогам которого вопросу будет дана правовая оценка".

Э.Захидов также отметил, что пострадавших в результате происшествия нет.

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