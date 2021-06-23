МВД: Сведения о незаконном задержании жителя Шамкира Турала Зейналова неверны

Министерство внутренних дел официально прокомментировало информацию из соцсетей о задержанном в Шамкире гражданине

Министерство внутренних дел официально прокомментировало информацию из соцсетей о задержанном в Шамкире гражданине.

Как сообщили Report в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, распространенные в социальных сетях сведения о незаконном задержании жителя Шамкирского района Турала Зейналова и якобы применении к нему и другим лицам силы безосновательны и являются клеветой.

Отметим, что 21 июня в Шамкирский районный отдел полиции поступила информация о проведении свадьбы в ресторане "Гоша гала" на территории района в противоречие требованиям карантина. Когда сотрудники полиции приехали в указанный ресторан, владелец объекта запер двери и помешал законной деятельности сотрудников полиции, а затем отказался выполнить законные требования проникших на объект полицейских и совершил хулиганство, применив силу против них. Сотрудники РОП в установленном законом порядке задержали Т.Зейналова и доставили его в РОП, но последний вновь употребил непристойные выражения и совершил хулиганство в отделе полиции. Т.Зейналов был обезврежен сотрудниками полиции, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье УК 221.2.1 (хулиганство). Расследование продолжается.

"Отмечу, ранее на объекте Т.Зейналова 7 раз были выявлены нарушения карантинного режима и приняты административные меры. Кроме того, за нарушение комендантского режима и карантинных требований, совершенные им, несмотря на неоднократные предупреждения сотрудников полиции, он был признан виновным по статьям 510 (мелкое хулиганство), 517 (нарушение требований режима чрезвычайного положения) и 535 (умышленное неподчинение законным требованиям сотрудника полиции или военнослужащего) Кодекса об административных проступках, в его отношении был составлен протокол, и этот протокол был отправлен в районный суд. Решением суда Т.Зейналов был приговорен к административному аресту на 15 суток".