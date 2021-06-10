МВД расследует инцидент об избиении представителя секс-меньшинств арендодателем

"Распространившиеся в некоторых сегментах соцсетей утверждения об оказании давления на представителей сексуальных меньшинства необоснованны и не отражают действительности".

"Распространившиеся в некоторых сегментах соцсетей утверждения об оказании давления на представителей сексуальных меньшинств необоснованны и не отражают действительности".

Об этом Report сказал глава пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, ведется соответствующее разбирательство в связи с поступившей информацией об арендуемых представителями сексуальных меньшинств квартирах в Насиминском районе столицы:

"Принимаются соответствующие меры по спорной ситуации в связи с требованием владельцев квартир и жильцов о выселении представителей секс-меньшинств из арендуемых ими квартир. Назначена соответствующая экспертиза в связи с получением представителем сексуальных меньшинств травм во время спора о принудительном выселении из квартиры на проспекте Азадлыг, разбирательство продолжается. При расследовании деталей дела безопасность, права и свободы сексуальных меньшинств обеспечиваются в соответствии с законодательством. В ходе разбирательства, проводимого на основании обоюдных жалоб сторон, этим действиям будет дана юридическая оценка".