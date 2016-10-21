МВД распространило информацию в связи со взрывом в доме сотрудника одного из министерств Азербайджана

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Азербайджана распространило информацию в связи со взрывом в доме сотрудника одного из министерств на территории Абшеронского района.

Как сообщает Report, в официальной информации говорится, что 20 октября примерно в 06:00 в доме Мушфига Гурбанова, проживающего в поселке Хокмали Абшеронского района, произошел взрыв в результате утечки бытового газа с последующим пожаром. В результате сгорели воспламеняемые конструкции дома. Пострадавшие М.Гурбанов, его жена Шабрур и дочери Лейла и Банучичек были госпитализированы в больницу. Банучичек скончалась в больнице.

Расследование по факту продолжается.

Отметим, что М.Гурбанов является сотрудником одного из министерств. Ш.Новрузова работает хирургом в одной из столичных больниц, а также на Кафедре хирургических болезней Азербайджанского медицинского университета.