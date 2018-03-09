МВД распространило информацию в связи со смертью 2-летнего ребенка в Гяндже

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Пресс-служба министерства внутренних дел Азербайджана распространила информацию в связи со смертью 2-летнего ребенка в Гяндже.

Как сообщает Report, в информации говорится, что 8 марта в радиусе 8 часов утра проживающий в городе Гянджа Сабухи Исмайлов на автомобиле марки "ГАЗель" перед своим домом наехал на неожиданно появившегося на дороге 2-летнего сына Исмаила. Ребенок умер на месте происшествия от полученных травм.

Расследование ведется Низаминским РУП города.