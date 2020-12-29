О нас
Report Georgia
Аудио новости

МВД предупредило желающих выехать в районы на новогодние праздники

МВД предупредило желающих выехать в районы на новогодние праздники На этих территориях будут проводиться регулярные рейды
Происшествия
29 декабря 2020 г. 11:24
МВД предупредило желающих выехать в районы на новогодние праздники
0 : 00
0 : 00

В связи с особым карантинным режимом, введенным в некоторых городах и районах страны в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, въезд и выезд на эти административные территории осуществляется только по соответствующим командировочным листам или на основании регистрации на портале icaze.e-gov.az. В последнее время наблюдается, что проживающие и работающие на территории Баку, Сумгайыта и Абшеронского района под видом командировок в выходные или предпраздничные дни массово выезжают вместе с членами семей в зоны отдыха в отдельные регионы республики.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

"В связи с попытками злоупотребления разрешениями еще раз предупреждаем, что на выходных и в праздничные дни на постах будут пресекаться попытки выехать или въехать на территории, где введен особый карантинный режим.

МВД предупреждает граждан, что на этих территориях будут проводиться регулярные рейды со стороны полицейских и военнослужащих Внутренних войск, при обнаружении злоупотребляющих разрешениями их разрешения будут ликвидированы, они будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством", - сообщили в министерстве.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке DİN Yeni il bayramı üçün rayonlara getmək istəyənlərə xəbərdarlıq edib

Новости партнеров

Экслюзивные новости

На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
28 декабря 2020 г. 16:51
Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена
ФотоОскандалившаяся директор бакинской школы уволена
28 декабря 2020 г. 14:24
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
26 декабря 2020 г. 12:01
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
25 декабря 2020 г. 17:54
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
25 декабря 2020 г. 16:11
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 15:33
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
24 декабря 2020 г. 15:17
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
24 декабря 2020 г. 13:20
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
23 декабря 2020 г. 14:48
Эльман Рустамов: Разговоры о девальвации беспочвенны
Эльман Рустамов: Разговоры о девальвации беспочвенны
23 декабря 2020 г. 11:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi