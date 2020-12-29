МВД предупредило желающих выехать в районы на новогодние праздники

На этих территориях будут проводиться регулярные рейды

В связи с особым карантинным режимом, введенным в некоторых городах и районах страны в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, въезд и выезд на эти административные территории осуществляется только по соответствующим командировочным листам или на основании регистрации на портале icaze.e-gov.az. В последнее время наблюдается, что проживающие и работающие на территории Баку, Сумгайыта и Абшеронского района под видом командировок в выходные или предпраздничные дни массово выезжают вместе с членами семей в зоны отдыха в отдельные регионы республики.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

"В связи с попытками злоупотребления разрешениями еще раз предупреждаем, что на выходных и в праздничные дни на постах будут пресекаться попытки выехать или въехать на территории, где введен особый карантинный режим.

МВД предупреждает граждан, что на этих территориях будут проводиться регулярные рейды со стороны полицейских и военнослужащих Внутренних войск, при обнаружении злоупотребляющих разрешениями их разрешения будут ликвидированы, они будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством", - сообщили в министерстве.