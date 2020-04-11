МВД Азербайджана ответило на претензии оппозиции

"Некоторые оппозиционеры утверждают, что сотрудники полиции, злоупотребляя особым карантинным режимом, под различными предлогами арестовывают фронтовиков, оппозиционеров и представителей независимых СМИ".

Об этом Report заявил начальник пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов.

"С подобными предвзятыми заявлениями выступает определенная кучка людей, стремящихся посеять смуту. Некоторые из них живут в стране, а другие за ее пределами. Их цель - посеять в обществе панику, страх и сумятицу в период особого карантинного режима, и самое главное - низвести в глазах людей меры, предпринимаемые государством. О чем бы они ни судачили, государство рядом с гражданами, на страже их здоровья. Что же касается утверждений о том, что сотрудники МВД, пользуясь ситуацией, якобы "отлавливают" лиц, близких к этим деструктивным элементам, то все это не более, чем шантаж и предвзятая позиция".