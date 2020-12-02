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МВД: Оштрафованы не пользующиеся медмасками 747 пассажиров

МВД: Оштрафованы не пользующиеся медмасками 747 пассажиров В связи с особым карантинным режимом, введенным для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), сотрудники органов внутренних дел усилили контрольно-профилактические меры в стране.
Происшествия
2 декабря 2020 г. 19:45
МВД: Оштрафованы не пользующиеся медмасками 747 пассажиров

В связи с особым карантинным режимом, введенным для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), сотрудники органов внутренних дел усилили контрольно-профилактические меры в стране.

Как сообщили Report в МВД, для предотвращения распространения инфекции и ее последствий сотрудники полиции и военнослужащие внутренних войск продолжают проводить контрольно-профилактические мероприятия в столице и регионах.

Основная цель мероприятий - повышение ответственности населения, соблюдение санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических правил.

В ходе профилактических бесед в общественном транспорте, такси с участниками движения, а также в закрытых помещениях было отмечено, что в период с 23 по 27 ноября 747 пассажиров, которые не пользовались медицинскими масками в общественном транспорте, а также 90 водителей, не использующих прозрачные перегородки между водительским креслом и задним сиденьем, привлечены к административной ответственности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKarantini pozan 90 sürücü cərimələndi

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