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МВД обратилось к гражданам в связи с интернет-мошенничеством

МВД обратилось к гражданам в связи с интернет-мошенничеством Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам в связи с интернет-мошенничеством.
Происшествия
22 сентября 2023 г. 15:51
МВД обратилось к гражданам в связи с интернет-мошенничеством

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам в связи с интернет-мошенничеством.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Остерегайтесь фальшивых, фишинговых веб-сайтов, ссылки на которые отправляются посредством социальных сетей, электронной почты или SMS с текстом "перейди по ссылке, получи подарок". Не верьте внезапным сообщениям ”вы выиграли подарок" или схожего содержания!".

В ведомстве призвали граждан не переходить по подобным ссылкам, не делиться личной информацией, и не осуществлять онлайн-платежи на сомнительных интернет-ресурсах.

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Версия на азербайджанском языке DİN vətəndaşlara müraciət edib

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