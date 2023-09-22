МВД обратилось к гражданам в связи с интернет-мошенничеством

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам в связи с интернет-мошенничеством.

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам в связи с интернет-мошенничеством.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Остерегайтесь фальшивых, фишинговых веб-сайтов, ссылки на которые отправляются посредством социальных сетей, электронной почты или SMS с текстом "перейди по ссылке, получи подарок". Не верьте внезапным сообщениям ”вы выиграли подарок" или схожего содержания!".

В ведомстве призвали граждан не переходить по подобным ссылкам, не делиться личной информацией, и не осуществлять онлайн-платежи на сомнительных интернет-ресурсах.