МВД о тяжелом ДТП в Габале

Расследование проводится в Габалинском районном отделе полиции

Министерство внутренних дел распространило информацию о тяжелом дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Габалинском районе.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 5 мая около 16:00 на территории села Савалан Габалинского района столкнулись автомобиль марки "Мерседес", за рулем которого сидел житель поселка Бум Т.Эйюбов и автомобиль марки "ВАЗ-2107", которым управлял житель Гёйчайского района Насиб Юсифов.

В результате Н.Юсифов погиб на месте происшествия, а его пассажиры Вилаят Юсифов и Дениз Мамедова – в больнице, остальные три пассажира, а также Т.Эйюбов и его пассажиры были госпитализированы.

Расследование проводится в Габалинском районном отделе полиции.