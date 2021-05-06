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МВД о тяжелом ДТП в Габале

МВД о тяжелом ДТП в Габале Расследование проводится в Габалинском районном отделе полиции
Происшествия
6 мая 2021 г. 14:14
МВД о тяжелом ДТП в Габале

Министерство внутренних дел распространило информацию о тяжелом дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Габалинском районе.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 5 мая около 16:00 на территории села Савалан Габалинского района столкнулись автомобиль марки "Мерседес", за рулем которого сидел житель поселка Бум Т.Эйюбов и автомобиль марки "ВАЗ-2107", которым управлял житель Гёйчайского района Насиб Юсифов.

В результате Н.Юсифов погиб на месте происшествия, а его пассажиры Вилаят Юсифов и Дениз Мамедова – в больнице, остальные три пассажира, а также Т.Эйюбов и его пассажиры были госпитализированы.

Расследование проводится в Габалинском районном отделе полиции.

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Версия на азербайджанском языке DİN Qəbələdəki ağır yol qəzası ilə bağlı məlumat yaydı

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