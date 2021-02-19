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МВД о подорвавшемся на мине: Его дважды задерживали

МВД о подорвавшемся на мине: Его дважды задерживали Призываем граждан извлечь урок из подобных происшествий
Происшествия
19 февраля 2021 г. 11:42
МВД о подорвавшемся на мине: Его дважды задерживали
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Министерство внутренних дел Азербайджана распространило заявление в связи с подрывом гражданина на мине в Тертерском районе.

В поступившей из МВД в Report информации говорится:

"Несмотря на неоднократные предупреждения, к сожалению, встречаются случаи, когда некоторые лица в обход контрольных постов пытаются пробраться на освобожденные от армянской оккупации территории.

Минувшим днем житель Тертерского района Бахтияр Махмудов, воспользовавшись туманной погодой, на управляемом им автомобиле марки "Нива" попытался проехать на деоккупированные территории. Все это кончилось тем, что он подорвался на мине и погиб.

Хотим отметить, что в январе и феврале текущего года покойный Бахтияр Махмедов и его брат Шахрияр дважды задерживались сотрудниками полиции за поездки на освобожденные территории. В обоих случаях в их отношении принимались предусмотренные законом административные меры наказания. Решениями судов Шахрияр был арестован в административном порядке, а покойный Бахтияр оштрафован. В третий раз, т.е. 18 февраля предпринятая Бахтияром Махмудовым попытка проехать на освобожденные от оккупации территории закончилась для него трагически.

Призываем граждан извлечь урок из подобных происшествий, не посещать незаконными путями освобожденные территории, ставя под угрозу жизнь и здоровье, воздержаться от подобных поездок".

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Версия на азербайджанском языке Minaya düşən şəxslə bağlı açıqlama: iki dəfə tutulub, üçüncü cəhddə minalı əraziyə keçib

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