Районная прокуратура о подрыве гражданина на мине в Тертере

Назначена судебная медико-генетическая экспертиза

18 февраля около 18:00 в районную прокуратуру поступила информация, что граждане Бахтияр Махмудов и его родственник Эльшан Аббасов на автомобиле марки "Нива" с неустановленным государственным номерным знаком наехали на противотанковую мину на территории освобождённого от армянской оккупации села Талыш в Тертерском районе Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Тертерской районной прокуратуре.

В ходе разбирательства было установлено, что названные лица прибыли на территорию, сошли с автомобиля. Когда Бахтияр Махмудов подходил к передней части автомобиля, он наступил на мину.

Сотрудники прокуратуры, в том числе прокуроры-криминалисты с участием судмедэксперта осмотрели место происшествия, где обнаружили фрагменты тела. С целью установления принадлежности фрагментов тела Б.Махмудову была назначена судебная медико-генетическая экспертиза, также был опрошен свидетель инцидента Эльшан Аббасов.

По факту в прокуратуре Тертерского района возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 116.0.6 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) УК АР.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия.