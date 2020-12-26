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МВД: Карантинные посты пытались проехать 1 959 транспортных средств

МВД: Карантинные посты пытались проехать 1 959 транспортных средств "Еще раз просим граждан с пониманием относиться к мерам изоляции, не покадить места проживания без острой необходимости"
Происшествия
26 декабря 2020 г. 11:00
МВД: Карантинные посты пытались проехать 1 959 транспортных средств

Сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск продолжают контрольно-профилактические проверки на постах, установленных на въездах-выездах из 5 городов и 12 районов в связи с ужесточенным карантинным режимом, введенном по решению Кабмина Азербайджана в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, 25 декабря 2020 года на этих постах были выявлены и возвращены 1 959 транспортных средств, пытавшихся пересечь эти посты без соответствующего разрешения. Также за указанный период в отношении 2 219 человек, нарушивших правила карантинного режима, были применены меры административного взыскания.

"Все мероприятия в этом направлении служат обеспечению безопасности населения и охране здоровья граждан. Поэтому мы еще раз просим граждан с пониманием относиться к мерам изоляции, не покадить места проживания без острой необходимости", - отметили в пресс-службе.

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Версия на азербайджанском языке Karantin postlarından 1 959 nəqliyyat vasitəsi geri qaytarılıb

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