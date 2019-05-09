МВД Азербайджана: Минувшим днем в автоавариях погибли 8 человек

Обнародована статистика зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана преступлений и происшествий за минувший день.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, 8 мая на территории республики 31 преступление было раскрыто по "горячим следам".

Также раскрыты 17 преступлений, совершенных в предшествующие периоды. Задержаны и переданы по назначению 22 числившихся в розыске лица, из них 3 за уклонение от гражданско-правовых обязательств и 5 должников.

На дорогах республики произошло 5 тяжелых ДТП, в которых погибли 8, пострадал 18 человек.

В результате проведенных сотрудниками органов внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий были выявлены 21 факт незаконного оборота наркотиков и 1 факт незаконного хранения оружия.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 47 человек.