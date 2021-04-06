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МВД Азербайджана: Карантинные посты не приводились в рабочее состояние

МВД Азербайджана: Карантинные посты не приводились в рабочее состояние "Оперативный штаб пока не принимал такого решения. На карантинных постах никакой подготовительной работы не проводится"
Происшествия
6 апреля 2021 г. 13:36
МВД Азербайджана: Карантинные посты не приводились в рабочее состояние
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Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана прокомментировало распространяемую в социальных сетях информацию о приведении в рабочее состояние карантинных постов на въезде и выезде из Баку.

Начальник пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов сообщил Report, что решение о введении жесткого карантина на территории страны принимает Оперативный штаб при Кабинете министров:

"Оперативный штаб пока не принимал такого решения. На карантинных постах никакой подготовительной работы не проводится".

Отметим, что в соцсетях появилось фото, на котором отражено, что установленные на въезде и выезде из Баку карантинные посты приведены в рабочее состояние. Пользователи утверждают, что в ближайшие дни снова будет введен строгий карантин и ведется подготовка к этому процессу.

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Версия на азербайджанском языке DİN: Karantin postlarda heç bir hazırlıq işi görülmür

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