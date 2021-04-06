МВД Азербайджана: Карантинные посты не приводились в рабочее состояние

"Оперативный штаб пока не принимал такого решения. На карантинных постах никакой подготовительной работы не проводится"

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана прокомментировало распространяемую в социальных сетях информацию о приведении в рабочее состояние карантинных постов на въезде и выезде из Баку.

Начальник пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов сообщил Report, что решение о введении жесткого карантина на территории страны принимает Оперативный штаб при Кабинете министров:

"Оперативный штаб пока не принимал такого решения. На карантинных постах никакой подготовительной работы не проводится".

Отметим, что в соцсетях появилось фото, на котором отражено, что установленные на въезде и выезде из Баку карантинные посты приведены в рабочее состояние. Пользователи утверждают, что в ближайшие дни снова будет введен строгий карантин и ведется подготовка к этому процессу.