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МВД: 90 гостей без COVID-паспортов не были допущены на свадьбы  

МВД: 90 гостей без COVID-паспортов не были допущены на свадьбы   Представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана 28 февраля провели мониторинг 112 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.
Происшествия
1 марта 2022 г. 09:23
МВД: 90 гостей без COVID-паспортов не были допущены на свадьбы  

Представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана 28 февраля провели мониторинг 112 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщили Report в МВД, мониторинг охватил свадьбы, проведенные в 111 домах торжеств и одном дворе частного дома.

По итогам мониторинга, один человек был оштрафован по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях АР, 90 человек не были допущены на торжества ввиду отсутствия паспортов COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün toylara görə 1 nəfər cərimələnib, 90 nəfər şənliyə buraxılmayıb

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