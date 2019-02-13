Мужчина, вывезший из Азербайджана 5,5 млрд манатов: Моя ежемесячная зарплата составляла 700 манатов

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемых в отмывании крупной суммы денег экс-заместителя директора филиала №10 "Royalbank" Малика Алиева и его знакомого Руфата Велиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова обвиняемый Р.Велиев ответил на вопросы.

По его словам, до того, как работать таксистом, он был оператором на бетонном заводе.

Р.Велиев сказал, что был директором 9 компаний и ранее не работал в банке: "Моя ежемесячная зарплата составляла 700 манатов. Деньги выдавал Али Джан. Малик Алиев работал с нами с 2013 года. Он контролировал контракты и декларации на груз. Я никогда не вел переговоры с членом Наблюдательного совета ОАО "Азеригазбанк" Азером Мовсумовым, директором банковского филиала Октаем Хавыевым, его работником Кянаном Меджидовым и руководителем банка".

На суде заявили, что оба лица посредством 16-ти банков перевели грязные деньги на счет иностранных компаний. Также между Р.Велиевым и членом Наблюдательного совета ОАО "Азеригазбанк" Азером Мовсумовым состоялся телефонный разговор.

Затем выступили обвиняемые лица и свидетели.

Очередное заседание суда назначено на 20 февраля.

Согласно обвинительному акту, бывший заместитель директора филиала "Royalbank" №10 Малик Алиев в начале 2012 года встретился с Руфатом Велиевым и предложил ему легализовать деньги, полученные преступным путем. М.Алиев привлек к этому делу Видади Алиева, Улькер Набиеву и Арзу Аскерову, которых знал со времен работы в "Royalbank".

Эти люди в целом легализовали 5 млрд 500 млн манатов, полученных преступным путем.

Напомним, что за аналогичные преступные действия в 2017 году М.Алиев был лишен свободы сроком на 10 лет.