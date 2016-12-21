Убивший женщину в центре отдыха "Ретро" мужчина приговорен к 18-ти годам тюрьмы

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу Эльмаддина Ахмедова, обвиняемого в убийстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Аловсата Аббасова был оглашен приговор.

Согласно приговору, Э.Ахмедов лишен свободы сроком на 18 лет.

Отметим, что согласно официальной информации министерства внутренних дел, 15 января 2016 года в центре отдыха "Ретро" в городе Губа было найдено тело жительницы города Сумгайыт Кёнуль Заловой без признаков насилия.

Согласно информации, в ночь на 13 января К.Залова на автомобиле марки İnfiniti приехала в центр отдыха вместе со своим знакомым, жителем города Баку Э.Ахмедовым. При обнаружении трупа Э.Ахмедов отсутствовал.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сумгайытского городского управления полиции, был задержан Э.Ахмедов. Оперативными мероприятиями было установлено, что 15 января он задушил К.Залову.