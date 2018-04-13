Мужчина, убивший хозяина яблоневого сада в Губе, приговорен к 13 годам тюрьмы

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Самира Махмудова, обвиняемого в совершении убийства.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева огласили приговор, согласно которому С.Махмудов лишен свободы сроком на 13 лет.

По обвинительному акту, С.Махмудов работал в яблоневом саду Эльдара Ахмедова в Губе. Спустя несколько лет между ними возникли разногласия в вопросах, связанных с работой, мужчины неоднократно спорили. Во время последнего конфликта С.Махмудов бросил в яблоневом саду камень в Э.Ахмедова. Камень попал ему в голову. С.Махмудов покинул сад, через несколько минут Э.Ахмедов скончался.

С.Махмудов не соглашается с обвинениями и не считает себя виновным. По его словам, Э.Ахмедов получил смертельные травмы, упав с дерева.

Отметим, что С.Махмудов обвиняется по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК.