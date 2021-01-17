МО: Комиссия приняла 1 953 обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации

Информация о деятельности комиссии по рассмотрению обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации

Деятельность созданной соответствующим приказом министра обороны комиссии по приему и рассмотрению обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации, продолжается.

Об этом Report передает со ссылкой на Министерство обороны.

Комиссия, действующая в Учебно-тренировочном центре Вооруженных Сил, в течение 6 дней рассмотрела 1 751 обращение и приняла соответствующие меры по их решению.

Мобильная группа комиссии, действующая на территории Физулинского района, до сегодняшнего дня рассмотрела 202 обращения и приняла соответствующие меры по их решению.

Всего за неделю комиссия приняла 1 953 граждан и зарегистрировала их обращения.