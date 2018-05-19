Минувшим днем задержаны 48 находившихся в розыске должников

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных минувшим днем органами внутренних дел Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в течении дня было зарегистрировано 104 преступления, 31 из которых раскрыто по "горячим следам".

Раскрыто 3 преступления, совершенных в предыдущие периоды. Задержаны и переданы по назначению 56 находившихся в розыске лиц, в том числе 1 человек за уклонение от исполнения гражданско-правовых обязательств и 48 разыскиваемых должников.

На автомобильных дорогах республики зафиксировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 2 человека погибли и 6 пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 22 факта, связанных с оборотом наркотических средств.

Задержаны 35 подозреваемых в совершении преступлений.