Минувшим днем задержаны 48 находившихся в розыске должников

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных минувшим днем органами внутренних дел Азербайджана.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в течении дня было зарегистрировано 104 преступления, 31 из которых раскрыто по "горячим следам".
Раскрыто 3 преступления, совершенных в предыдущие периоды. Задержаны и переданы по назначению 56 находившихся в розыске лиц, в том числе 1 человек за уклонение от исполнения гражданско-правовых обязательств и 48 разыскиваемых должников.
На автомобильных дорогах республики зафиксировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 2 человека погибли и 6 пострадали.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 22 факта, связанных с оборотом наркотических средств.
Задержаны 35 подозреваемых в совершении преступлений.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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