Минувшим днем задержаны 24 подозреваемых в совершении преступлений

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Минувшим днем органами внутренних дел Азербайджана было зарегистрировано 94 преступления, 21 из которых раскрыты по "горячим следам".

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, были раскрыты 12 ранее не завершенных дел.

33 находившихся в розыске лиц были задержаны и переданы по назначению. На автомобильных дорогах республики зафиксировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали 10 человек.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 9 фактов, связанных с оборотом наркотических средств.

Задержаны 24 лица, подозреваемых в совершении преступления.