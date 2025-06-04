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Минсельхоз инициировал расследование в связи с массовой гибелью рыб в одном из озер Абшерона

Минсельхоз инициировал расследование в связи с массовой гибелью рыб в одном из озер Абшерона Минсельхоз инициировал расследование в связи с массовой гибелью рыб в одном из озер Абшерона
Происшествия
4 июня 2025 г. 11:33
Минсельхоз инициировал расследование в связи с массовой гибелью рыб в одном из озер Абшерона

Минсельхоз инициировал расследование в связи с массовой гибелью рыб в озере в селе Мухаммади Абшеронского района.

Как сообщили в ведомстве в ответ на запрос Report, к расследованию подключены Агентство аграрных услуг, Научно-исследовательский институт ветеринарии и Агентство продовольственной безопасности Азербайджана.

Специалисты всех трех госучреждений осмотрели территорию, взяли пробы воды и образцы с мертвых рыб.

Образцы были представлены в Центр лабораторных исследований, экспертизы и сертификации Агентства аграрных услуг, Научно-исследовательский институт ветеринарии и лаборатории Института продовольственной безопасности.

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