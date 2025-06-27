Минкультуры: Взрыв произошел на складе, который долгое время не использовался

26 июня 2025 года в неиспользуемом в течение длительного времени складе, расположенном за зданием киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, произошел взрыв.

26 июня 2025 года в неиспользуемом в течение длительного времени складе, расположенном за зданием киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, произошел взрыв.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство культуры, на место происшествия были привлечены сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, правоохранительных органов и Министерства культуры.

В настоящее время продолжается расследование с целью установления точных причин происшествия. Министерство культуры, Министерство по чрезвычайным ситуациям и другие соответствующие структуры принимают меры по обеспечению безопасности, к месту привлечены технические эксперты.

Дополнительная информация будет доведена до общественности по мере поступления из официальных источников.