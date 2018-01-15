Министр: Установлено местонахождение 76 человек, объявленных в розыск через Интерпол, и 39 лиц, разыскиваемых странами-членами этой организации

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В прошлом году были определены местонахождение 76 человек, объявленных в международный розыск Национальным центральным бюро Интерпола, и 39 лиц, разыскиваемых со стороны стран-членов этой организации.

Как сообщает Report, об этом на посвященном итогам 2017 года расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел заявил министр Рамиль Усубов.

Он отметил, что в целом, общие показатели работ по розыску составили 71,4 процента.