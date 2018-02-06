Министерство оборонной промышленности: "Пожар произошел в подсобном хозяйстве "Радиозавода"

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Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Министерство оборонной промышленности распространило сообщение в связи с происшествием на "Радиозаводе".

Как передает Report со ссылкой на сайт структуры, пожар произошел на территории подсобного хозяйства завода площадью 120 квадратных метров.

"Сегодня в области 19:17 часов за пределами основных производственных зданий Производственного объединения "Завод радиустановок" по неизвестным причинам произошел пожар в области подсобного хозяйства площадью 120 квадратных метров" - говорится в сообщении.

Сообщается, что во время происшествия никто не пострадал. Также отмечается, что в подсобном помещении электроэнергией и газом не пользуются.

В связи с происшествием будет предоставлена дополнительная информация.