Минналогов: Мехман Алиев, занимаясь незаконной предпринимательской деятельностью, получил прибыль в размере 148.310 манатов

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Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ По результатам налоговых проверок, проведенных министерством налогов в ООО "Информационное агентство Turan" в целях расследования наличия налоговых рисков и случаев уклонения от уплаты налогов, по факту уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет в Следственном отделе Департамента предварительного расследования налоговых преступлений начато уголовное дело по ст. 213.1 (уклонение от уплаты налогов) УК.

Об этом Report сообщили из Центра медиа и коммуникаций министерства налогов.

В министерстве заявили, что в ходе следствия появились подозрения на то, что директор ООО "Информационное агентство Turan" Мехман Алиев принял на себя ответственность за ведение учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия путем злоупотребления служебными полномочиями и выполнения функций, предусмотренных предпринимательской деятельностью, чем нарушил требования закона "О гранте", а также занимаясь незаконной предпринимательской деятельностью, в период с 2010-го по 2014-й годы взял крупную прибыль (148.310 манатов) по незарегистрированным государством грантовым проектам, а также уклонился от уплаты в госбюджет налога на прибыль на сумму 60.080 манатов путем внесения ложных сведений в представленные в период с 2010-го по 2016-ый годы налоговые декларации.

24 августа 2017 года М.Алиев был задержан в качестве подозреваемого лица. В его отношении было выдвинуто обвинение по ст. 192.2.2 (незаконное предпринимательство), 213.1 (уклонение от уплаты налогов) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК и по решению Ясамальского районного суда избрана крайняя мера пресечения - арест.