МИД: Жизни пострадавшим в ДТП в Азербайджана граждан Грузии опасность не угрожает

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В результате произошедшей в Азербайджане аварии, пострадали трое грузинских граждан, которые переведены в стационар.

Как передает Report, об этом сообщают в МИД Грузии.

Там же отмечают, что граждане получили легкие повреждения, и их жизням угрозы нет.

«Из информационных источников стало известно о ДТП, произошедшем 15 декабря сего года на территории Азербайджанской Республики, в частности, в Гаджигабульском районе. По распространенной информации столкнулись автобус марки «Мерседес» и грузовой автомобиль. Среди пострадавших есть граждане Грузии.

В результате оперативной работы посольства Грузии в Азербайджане в связи с этим вопросом было установлено, что в стационар (№1-я клиническая больница г. Баку) переведены трое грузинских граждан (по национальности азербайджанцы). Вице-консул и сотрудник МВД лично проведали всех троих пострадавших. Граждане получили легкие повреждения. Их жизням угрозы нет. Посольство на прямом контакте с членами семьи пострадавших», - заявляют в МИД.