МИД: Останки Фармана Исмайлова будут переданы Генпрокуратуре

В связи с инцидентом МИД Азербайджана обратился в генпрокуратуру

"Останки азербайджанского инженера Фармана Исмайлова, убитого в результате атаки морских пиратов у берегов Нигерии, будут в первую очередь переданы генпрокуратуре".

Как передает Report, об этом журналистам сказала начальник управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

"В связи с инцидентом МИД Азербайджана обратился в генпрокуратуру. Останки Фармана Исмайлова будут переданы генпрокуратуре. Сначала тело будет осмотрено судмедэкспертом. После тело покойного будет передано семье", - сказала представитель МИД.

Тело Ф.Исмайлова сегодня было привезено на родину. Он будет предан земле на кладбище в селе Гозагаджи Сиязанского района.