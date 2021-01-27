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МИД: Останки Фармана Исмайлова будут переданы Генпрокуратуре

МИД: Останки Фармана Исмайлова будут переданы Генпрокуратуре В связи с инцидентом МИД Азербайджана обратился в генпрокуратуру
Происшествия
27 января 2021 г. 13:01
МИД: Останки Фармана Исмайлова будут переданы Генпрокуратуре
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"Останки азербайджанского инженера Фармана Исмайлова, убитого в результате атаки морских пиратов у берегов Нигерии, будут в первую очередь переданы генпрокуратуре".

Как передает Report, об этом журналистам сказала начальник управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

"В связи с инцидентом МИД Азербайджана обратился в генпрокуратуру. Останки Фармана Исмайлова будут переданы генпрокуратуре. Сначала тело будет осмотрено судмедэкспертом. После тело покойного будет передано семье", - сказала представитель МИД.

Тело Ф.Исмайлова сегодня было привезено на родину. Он будет предан земле на кладбище в селе Гозагаджи Сиязанского района.

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Версия на английском языке MFA: Farman Ismayilov's body will be handed over to Prosecutor General's Office
Версия на азербайджанском языке XİN: Fərman İsmayılovun nəşi Baş Prokurorluğa təhvil veriləcək

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