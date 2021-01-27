Тело убитого в Нигерии азербайджанского моряка отправлено на родину

В Азербайджан отправлено тело азербайджанского инженера Фармана Исмайлова, погибшего в результате нападения морских пиратов на побережье Нигерии

В Азербайджан отправлено тело азербайджанского инженера Фармана Исмайлова, погибшего в результате нападения морских пиратов на побережье Нигерии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

В 07:30 по местному времени гроб с телом был отправлен из Стамбула в Баку.

23 января в результате нападения у берегов Нигерии морских пиратов на принадлежащее турецкой компании судно "Моцарт" погиб гражданин Азербайджана Фарман Исмайлов 1976 г.р. Судно с 3 членами экипажа было доставлено в габонский порт Джентиль.