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Тело убитого в Нигерии азербайджанского моряка отправлено на родину

Тело убитого в Нигерии азербайджанского моряка отправлено на родину В Азербайджан отправлено тело азербайджанского инженера Фармана Исмайлова, погибшего в результате нападения морских пиратов на побережье Нигерии
Происшествия
27 января 2021 г. 09:54
Тело убитого в Нигерии азербайджанского моряка отправлено на родину

В Азербайджан отправлено тело азербайджанского инженера Фармана Исмайлова, погибшего в результате нападения морских пиратов на побережье Нигерии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

В 07:30 по местному времени гроб с телом был отправлен из Стамбула в Баку.

23 января в результате нападения у берегов Нигерии морских пиратов на принадлежащее турецкой компании судно "Моцарт" погиб гражданин Азербайджана Фарман Исмайлов 1976 г.р. Судно с 3 членами экипажа было доставлено в габонский порт Джентиль.

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Версия на азербайджанском языке Nigeriyada öldürülən azərbaycanlı dənizçinin nəşi Vətənə göndərilib

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