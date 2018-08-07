Между сотрудником ДПС и нетрезвым водителем возник спор - ВИДЕО

Барда. 7 августа. REPORT.AZ/ В Бардинском районе между не соблюдающим правила дорожного движения водителем и сотрудником дорожно-патрульной службы (ДПС) возник спор.

Как сообщает карабахское бюро Report, во время инцидента, произошедшего на улице Д.Мамедгулузаде, в городе образовалась пробка и на некоторое время было парализовано движение транспорта.

Так, автомобиль марки "Лада-Приора" на улице Д.Мамедгулузаде был остановлен сотрудниками ДПС ввиду превышения скорости движения. Не подчинившись приказу остановиться, водитель, совершив опасные маневры, попытался скрыться с территории. Сотрудниками ДПС была создана искусственная пробка и водитель задержан. Было установлено, что он пьян. В то время когда сотрудники ДПС попросили нетрезвого водителя выйти из автомобиля, между ними возник спор. Водитель проявил неподчинение, на место происшествия была вызвана пост-патрульная служба (ППС). В результате этот человек был доставлен в отделение полиции, автомобиль сотрудниками дорожной полиции был помещен на штрафплощадку.

Во время инцидента на улице образовалась длинная пробка.

По факту ведется расследование.