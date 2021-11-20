МЧС в связи с землетрясением в Шамахе: Информации о разрушениях или пострадавших не поступало

МЧС в связи с землетрясением в Шамахе: Информации о разрушениях или пострадавших не поступало

Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило информацию в связи с произошедшими землетрясениями в Шамахы.

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Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило информацию в связи с произошедшими землетрясениями в Шамахы. Как передает Report, согласно информации, поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС из Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА, 20 ноября 2021 года в 16:46 по местному времени в 20 км к югу от станции Пиргули на территории Шамахинского района произошло землетрясение магнитудой 5.1, очаг залегал на глубине 42 км. Толчки ощущались в эпицентре силой 5 баллов, в прилегающих районах - 3-4 балла. До настоящего времени информации о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате землетрясения в МЧС. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram