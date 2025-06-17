МЧС: В селе Хачындербенд Агдамского района ведутся работы по разминированию

МЧС: В селе Хачындербенд Агдамского района ведутся работы по разминированию

В селе Хачындербенд Агдамского района ведутся работы по разминированию территории.

Об этом в заявлении корреспонденту Report из Агдама сообщил сотрудник Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Алекбер Алекберов.

По его словам, наряду с другими организациями, занимающимися разминированием территорий, освобожденных от оккупации после окончания Отечественной войны, к этим работам был привлечен также Отряд специального назначения Службы спасения особого риска МЧС: "Личный состав приступил к разминированию после прохождения в обязательном порядке соответствующих курсов и получения сертификатов".

Алекберов также коснулся технической поддержки Службы в области разминирования: "Нам помогают кинологи и собаки, специально обученные разминированию. Также закуплены механические средства разминирования, играющие очень важную роль в реализации соответствующих задач. В данный момент мы находимся в селе Хачындарбенд Агдамского района, где продолжаются работы по разминированию территории".